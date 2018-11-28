مسؤولة أوروبية: تركيا أضحت رائدة عالمياً بمجال الطيران

اعتبرت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون النقل، فيوليتا بولك، الأربعاء، أن تركيا أضحت "رائدة عالميا" في مجال الطيران.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بولك لصحفيين أتراك، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضافت المفوضة الأوروبية أن "إسطنبول أصبحت مركزاً إقليمياً في مجال الطيران، مع مطارها الجديد الرائع (مطار إسطنبول) الذي أنجزه الأتراك في وقت قياسي"، وجرى افتتاحه مؤخرا من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأردفت المفوضة الأوروبية مخاطبة الأتراك: "يمكنكم أن تفخروا ببلدكم التي أضحت رائدة عالميا في قطاع الطيران".

ولفتت إلى أن تركيا تدرك أهمية موقعها الجيو إستراتيجي والإقليمي، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يبدي أهمية لتعاون بناء ومثمر مع تركيا.

كما أعربت عن اعتقادها أن قطاع المواصلات بات جزءا من الأجندة السياسية الإيجابية للعلاقات بين تركيا وأوروبا.

ولفتت إلى وجود رغبة في التوصل إلى اتفاق شامل في مجال الطيران بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث ستوفر الاتفاقية إيرادات بـ5 مليارات دولار سنوياً، وستخفض من أسعار التذاكر، وتوفر 48 ألف فرصة عمل جديدة.