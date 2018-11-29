نائب الرئيس التركي يدعو الدول المسلمة لبناء اقتصاد إنتاجي وزيادة التجارة البينية

دعا نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إلى بناء اقتصاد إنتاجي فعّال ويتمتع بقيمة مضافة عالية بدلًا من الاستمرار في الاعتماد على تصدير المواد الخام أو بعض المنتجات الزراعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس خلال الجلسة الختامية لاجتماع الدورة الـ34 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري "كومسيك"، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول.

وأكّد أوقطاي أن الاجتماع كان مثمرًا واختتم أعماله بنجاح، مبينًا أنه احتضن جلسات مفيدة للغاية مثل "تسهيل التجارة" و"إدارة المخاطر في الجمارك"، معربًا عن شكره لجميع المشاركين.

وشدّد على ضرورة التحرك بسرعة من أجل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تدعم الانتاج ذي القيمة المضافة وتحسّن مناخ الاستثمار.

وتابع: "يجب أن يكون هدفنا بناء اقتصاد انتاجي فعال وقيمته المضافة عالية بدلًا من الاستمرار في الاعتماد على تصدير المواد الخام أو بعض المنتجات الزراعية. وعلينا في هذا الصدد اتخاذ خطوات في سبيل بناء هذا الاقتصاد من خلال تنويع منتجاتنا وشركائنا التجاريين وخاصة بين دول منظمة التعاون الإسلامي".

وأوضح أن حصة دول منظمة التعاون الإسلامي من التجارة العالمية، بلغ 9.5 في المئة عام 2017، وهي تشمل 23 في المئة من إجمالي عدد سكان العالم، وهذا يعني أن الحصة قليلة للغاية.

وعبّر عن أسف بلاده حيال الوضع الذي يعيشه العالم الإسلامي في الوقت الراهن، من ظروف صعبة، في سوريا واليمن وليبيا وفلسطين ومناطق أخرى.

ودعا إلى التعاون بمفهوم الأخوة من أجل مواجهة جميع التحديات.