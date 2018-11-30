البوسنة: تركيا تقدم أفضل دعم حكومي لإغاثة اللاجئين على أراضينا

أشاد مسؤول في الصليب الأحمر البوسني، برانكو ليكو، بجهود الهلال الأحمر التركي في إعانة اللاجئين السوريين الموجودين في البوسنة والهرسك.

جاء ذلك خلال لقاء جمع كل من سفير تركيا في سرايفو خلدون كوش، ومنسق الهلال الأحمر التركي في البوسنة كوكسال ينيكول، مع أمين عام الصليب الأحمر في البوسنة.

وقال ليكو خلال اللقاء إنّ الدعم الذي يقدمه الهلال الأحمر للاجئين في البوسنة يعد أفضل دعم يقدم من مؤسسة تتبع لدولة، مشيرًا لوجود تعاون بين الهلال الأحمر التركي والصليب الأحمر البوسني في إغاثة اللاجئين.

من جهته، أكد كوش على وصول 9 شاحنات مساعدات من تركيا للاجئين السوريين في البوسنة، تشمل 3 آلاف و400 لاجئ.

وأوضح أنّ المساعدات تشمل 22 خيمة متعددة الاستعمالات، و300 خيمة عادية و10 آلاف غطاء شتوي، وألف حزمة من أدوات المطبخ، ومطبخان متنقلان بقدرة إطعام ألفي شخص، إضافةً إلى ملابس شتوية.