أردوغان يهنئ أبناء الطائفة الموسوية في تركيا والعالم بعيد "حانوكا"

هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أبناء الطائفة الموسوية في تركيا والعالم بعيد "حانوكا" (عيد الأنوار).

وشدد أردوغان في بيان بالمناسبة على أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتوفير العيش المشترك بسلام لجميع مواطنيها دون تعرضهم لأي تمييز وفق الأصل أو العرق أو الطائفة أو المعتقد.

وأضاف أن تركيا تحترم حرية جميع المواطنين في ممارسة شعائر دياناتهم وتقاليدهم وثقافاتهم، وتولي أهمية كبيرة لذلك.

وقال الرئيس التركي: "باعتبارنا من أبناء حضارة تعتبر الاختلافات ثراءً، وانطلاقا من إدراكنا بأن بيئة الحب والاحترام المتبادل هي التي تبقى في المستقبل، فإنني أود أن أهنئ الموسويين بالعالم بعيد الحانوكا وفي مقدمتهم مواطنونا، وأتنمى لهم دوام الصحة".

ويحتفل اليهود بعيد "حانوكا" لمدة 8 أيام ابتداءً من الخامس والعشرين من شهر كيسليف حسب التقويم العبري، ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني والأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول، ويمتنع فيه اليهود عن الحداد والتعبير عن الحزن.