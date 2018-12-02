“أسيلسان” التركية تختبر منظومة سلاح حديثة في صحراء قطر

أجرت شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة بالصناعات العسكرية والإلكترونية، الاختبار الأول لمنظومة سلاح "صرب - ظفر"، الذي يعدّ واحدًا من أحدث منتجاتها، وذلك وسط صحراء دولة قطر.

ومنظومة سلاح "صرب - ظفر"، تنتمي إلى مجموعة منتجات نظام الأسلحة ذات خاصية التحكّم عن بعد لدى "أسيلسان"، وقد خضعت مؤخرًا لاختبارات مكثفة على يد الجيش في قطر.

وجرى تطوير المنظومة من قبل الشركة التركية البارزة، في إطار الاهتمام الذي أبداه المستخدمون في تركيا ودول أخرى حول العالم، وبهدف تلبية الاحتياجات التشغيلية اللازمة.

واستكملت المنظومة اختبارات الإطلاق بنجاح في ظروف الصحارى، بعد تركيبها على مركبة "يوروك" القتالية التي تم تطويرها من قبل شركة "نورول ماكينة" التركية.

ومن أهم ميزات المنظومة، قدرتها على تلقيم الذخيرة من داخل المركبة القتالية دون الحاجة لخروج العناصر، فضلًا عن تصميمها الذي ينعكس إيجابًا على المركبة خلال العمليات داخل المناطق المأهولة.

وتتيح المنظومة إمكانية التحكم والمراقبة عن بُعد وتحديد الأهداف بطريقة أوتوماتيكية وتحييد الأهداف المتحركة، إلى جانب ضمانها حماية العناصر العسكرية على مستويات عالية.

وقامت "أسيلسان" بتزويد منظومة سلاح "صرب - ظفر" بآلية قياس المسافات ووضع العلامات على الأهداف عبر الليزر.

ويُتوقع أن تكون الاختيارات الميدانية للمنظومة في قطر، مرجعًا مهمًا من أجل عقود البيع الكبيرة التي تهدف الشركة لتوقعها في تركيا والخارج.