الجيش التركي ينفذ جولة ثانية من التدريبات المشتركة مع نظيره الأمريكي حول منبج

نفذت القوات التركية والأمريكية الجولة الثانية من التدريبات المشتركة التي تخدم عمليات تسيير الدوريات المشتركة بين الطرفين في مدينة منبج بريف محافظة حلب السورية.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على حسابها في تويتر، أن التدريبات المشتركة تأتي في إطار اتفاقية خارطة الطريق حول منبج.

وكانت القوات التركية والأمريكية قد سيّرت أول دورية مشتركة لهما في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سيّرت الدورية المشتركة الثانية، فيما سيَّرت الثالثة في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من الشهر نفسه.

وفي يونيو/حزيران الماضي، توصلت واشنطن وأنقرة، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج التابعة لمحافظة حلب، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.