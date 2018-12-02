"اعتداء عنصري" يستهدف متجراً تركياً في النمسا

تعرّض محل تجاري يملكه شخص من أصل تركي، الأحد، لاعتداء عنصري في مدينة بريغنز غربي النمسا.

وقام المهاجمون بكسر زجاج المحل، ووضعوا أمامه دُمى خنازير صغيرة، حسب صاحب المحل.

وقال صاحب المحل "إنغين قرهبولوت"، للأناضول، إن هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها محله للهجوم، مشيرا أن الهجوم الأخير أسفر عن أضرار أكبر من الأول.

واعتبر قرهبولوت، أن الخطاب السياسي العنصري أسفر عن تصاعد مثل هذه الهجمات، معربا عن اعتقاده بضرورة ابتعاد السياسيين عن هذا الخطاب.

وأشار إلى أنه يعيش في سلام بالنمسا منذ 40 عامًا، إلاّ أن التطورات السياسية في السنوات الأخيرة نشرت الاستقطاب في المجتمع.

وأضاف قرهبولوت: "مهما وصل عدد الهجمات فنحن نعيش في النمسا ونحبها، ونحترم القوانين دائمًا، ولا يمكنهم إرهابنا بهذه الهجمات".

من جانبها، أعلنت الشرطة النمساوية، إلقاء القبض على المهاجمين، دون تفاصيل إضافية.