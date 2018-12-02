وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تطوير منطقة السليمانية التاريخية بإسطنبول

وضعت شركة الديار القطرية (حكومية)؛ حجر الأساس لمشروع إعادة تطوير منطقة السليمانية التاريخية في اسطنبول، بالتعاون مع وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية.

وفي بيان صادر عن الشركة، نشرت وسائل إعلام قطرية تفاصيله، السبت، جاء أن "مساحة المشروع المملوك لها تبلغ 102 ألف متر مربع، في حي السليمانية بإسطنبول".

ويتكون المشروع من مبان سكنية وتجارية وفنادق، وطرق وأماكن مشاة، ومواقف سيارات، إضافة إلى إعادة تطوير المواقع الأثرية والتراثية مثل المساجد والآبار والنوافير.

وتبلغ تكلفة الاستثمار في المشروع، 3.1 مليارات ريال قطري (851 مليون دولار)؛ ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع بحلول 2023.

ومشروع إعادة تطوير منطقة السليمانية، يهدف إلى إعادة بناء منطقة السليمانية التي كانت موجودة، وبناء الهياكل التراثية وتطوير المنطقة ككل لما تمثله من قيمة ثقافية وتراثية وتاريخية.

وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، تأسست في 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (حكومي)، بهدف دعم الاقتصاد القطري، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية داخل البلاد وخارجها.

ويبلغ رأس مال شركة الديار القطرية 8 مليارات دولار، فيما تجاوز عدد مشاريعها 60 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 24 دولة حول العالم، باستثمارات 35 مليار دولار.