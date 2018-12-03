الرئيس أردوغان يصل فنزويلا في ختام جولته لأمريكا الجنوبية

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فجر الاثنين، العاصمة الفنزويلية كاراكاس آخر محطات جولته لأمريكا الجنوبية، قادمًا من باراغواي بعد زيارة رسمية لها.

وهبطت طائرة أردوغان في مطار "سيمون بوليفار" الدولي بكاراكاس، في تمام الساعة 01.40 فجر اليوم بتوقيت غرينتش.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي في المطار، ديلسي رودريغز، نائب الرئيس الفنزويلي، ووزير خارجيته، خورخي أريازا، ووزير الدفاع، فلاديمير بادرينو، والسفير التركي لدى كاركاس، شوقي متولي أوغلو، ونظيره الفنزويلي لدى أنقرة، خوسيه براتشو ريس.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى فنزويلا، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الدفاع، خلوصي أكار، والطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز، والتجارة، روهصار بكجان، والخزانة والمالية، براءت ألبيرق.

وأجرى أردوغان زيارة إلى بارغواي، الأحد، استمرت يوما واحدا، وذلك في أول زيارة لرئيس تركي إلى هذا البلد.

وبزيارة فنزويلا يختتم أردوغان جولته بأمريكا الجنوبية في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

يشار أن الرئيس التركي شارك في قمة أعمال مجموعة العشرين التي احتضنتها الأرجنتين يومي الجمعة والسبت، وانتقل منها إلى باراغواي.