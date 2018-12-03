خفر السواحل التركي يضبط مهاجرين غير نظاميين في طريقهم لليونان

ضبطت فرق خفر السواحل التركي اليوم الاثنين 59 مهاجرا في عمليتين اثنتين في بحر إيجة أثناء توجههم إلى الجزر اليونانية، بشكل غير نظامي.

وقال مراسل الأناضول، تم ضبط المهاجرين في منطقتين بولاية إزمير على متن زورقين مطاطيين.

وأشار المراسل أنّ المجموعة الأولى من المهاجرين تم ضبطها قبالة سواحل منطقة "ديكيلي" وتتألف من 20 مهاجرا أفغانيا بينهم 9 أطفال و4 نساء.

أما المجموعة الثانية فتم ضبطها قبالة سواحل "تششمة" وتتألف من 39 مهاجرا بينهم 31 فلسطينيا و8 سوريين.

على الصعيد نفسه، ضبطت الشرطة التركية 8 سوريين كانوا في طريقهم إلى اليونان عن طريق التهريب عبر أدرنة.