أردوغان: عازمون على المضي قدما في تعزيز علاقاتنا مع فنزويلا

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عزم تركيا المضي قدما في تعزيز علاقاتها مع فنزويلا في كافة المجالات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في قصر ميرافلوريس بالعاصمة كاراكاس.

وأوضح الرئيس أردوغان أنّ فنزويلا "تحتل موقعا متميزا في سياسة الانفتاح التركية على أمريكا اللاتينية".

وقال: "عازمون على الحفاظ على الزخم الذي اكتسبته علاقاتنا مع فنزويلا في العامين الماضيين، ونريد المضي في تعزيزها قدما، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري أو الاقتصادي أو التجاري أو الثقافي وفي كل المجالات. وبزيارتي اليوم أعتقد أننا انتقلنا لصفحة جديدة في علاقاتنا".

وأشاد أردوغان بمواقف فنزويلا ومواقف الرئيس مادورو تجاه الهجمات التي تشنها إسرائيل على القدس وعلى الفلسطينيين ومن استغلال الشعوب واستنزاف مواردها، قائلا: "نحن نعلم أن مواقف فنزويلا الأصيلة تغضب دولا معينة وكيانات تتغذى من احتلال الدول واستغلالها".

ولفت إلى أنّ السلطات الفنزويلية سلّمت مدرستين تابعتين لمنظمة "غولن" الإرهابية إلى وقف معارف التركي.