الأركان التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين في غارات جوية على شمال العراق

حيّد الجيش التركي خمسة إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في غارات جوية نفذتها مقاتلاته على معاقل المنظمة شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الجيش التركي، الثلاثاء، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو، نفذت غارات على معاقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية في مناطق الزاب، و"أفاشين -باسيان"، و"غارة" و"متينا" شمالي العراق.

وأضاف البيان أن الغارات التي نفذت أمس واليوم أسفرت عن تحييد خمسة إرهابيين كانوا يستعدون لشن هجوم على قواعد عسكرية تركية.

وأوضح البيان أن الغارات أسفرت أيضا عن تدمير مغارات ومخابئ تابعة للإرهابيين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر إنطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تحتل 515 من القرى الكردية.