بهتشيلي: أفعال أنظمة السعودية والإمارات خناجر مسمومة في ظهر الأمة الإسلامية

اعتبر دولت بهتشيلي زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض أن الأفعال التي تقوم بها أنظمة الحكم في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمثابة "خناجر مسمومة في ظهر الأمة الإسلامية".

وفي خطابه أمام الكتلة البرلمانية لحزبه اليوم الثلاثاء، هاجم بهتشيلي السعودية والإمارات على خلفية الأنباء التي تتحدث عن تمويلهما للبرنامج الأمريكي لدعم تنظيم ب ي دK الامتداد السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي شمالي سوريا.

وقال بهتشيلي: "إن صحت ادعاءات دعم السعودية والإمارات، ماليا، لما يسمى قوات حرس حدود شمال وشرقي سوريا بالتنسيق مع أمريكا، فهذا قد يعني أنّ السعودية، التي لم تستفق بعد من تأثير صدمة خاشقجي، وأن الإمارات التي لا تخفي عداءها لتركيا، يسددون بهذا الشكل الديّة المستحقة عليهم لأمريكا".

وأضاف بهتشيلي: "هذه الدولة التي أصبحت حبيسة للإمبريالية من أين لها الصواب أو الإسلام وهي تنصب المكائد للأمة التركية، هذه الأنظمة عديمة الإرادة والقرار ليست سوى خناجر مسمومة في ظهر الأمة الإسلامية".

وتابع بهتشيلي: "إذا كانت السعودية تخشى الله فعليها أولاً أن تدفع حساب جريمة قتل خاشقجي"، وأضاف: "لم يعد سراً الآن كيف نظر هاذان البلدان (السعودية والإمارات) إلى محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016، وهاهم الآن ومن أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية يعادون تركيا ويقدمون الدعم للمنظمات الإرهابية الانفصالية".