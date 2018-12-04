منظمة الصحة العالمية: تركيا خطت خطوات كبيرة في قطاع الصحة

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بما حققته تركيا في مجال قطاع الصحة خلال الـ 15 عاما الأخيرة.

ففي تصريح لمراسل الأناضول، قال تيدروس أدهانوم إن النظام الصحي المتبع في تركيا، مثال يجب أن يُحتذى به، وأن منظمته كرّمت وزارة الصحة التركية لجهودها في منع انتشار الأمراض غير المعدية.

وذكر أن تركيا تكافح بشكل حقيقي استهلاك منتجات التبغ، وأن هذا الكفاح يعد من أهم العوامل التي دفعت منظمة الصحة العالمية لتكريم وزارة الصحة التركية.

وتابع قائلاً: "تركيا أقدمت على إصلاحات كبيرة في مجال الصحة خلال آخر 15 عاماً، وكنت من الشاهدين عن قرب للتغييرات التي جرت في النظام الصحي بتركيا، وأود أن أشيد هنا بالوزير السابق رجب أقداغ، فقد حقق نجاحات كبيرة والعالم بأسره يعرفه".

وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى تركيا العام المقبل 2019.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسلم جائزة منظمة الصحة العالمية الممنوحة لوزارة الصحة التركية، في 25 سبتمبر الماضي، خلال زيارته الرسمية إلى ولاية نيويورك الأمريكية.