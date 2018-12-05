القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

المدعي العام التركي طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق عسيري والقحطاني

ديلي صباح
اسطنبول
المدعي العام التركي طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق عسيري والقحطاني

طلب المدعي العام التركي إصدار مذكرة اعتقال بحق أحمد عسيري وسعود القحطاني في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو شهرين.

وسعود القحطاني يعمل مستشاراً في الديوان الملكي السعودي، وأحمد عسيري كان يشغل منصب نائب رئيس الاستخبارات السعودية قبل إقالته عقب إثبات علاقته بالتخطيط لقتل الصحافي خاشقجي.

والقحطاني وعسيري، شهدا صعودا لافتا في ساحة الرأي العام في السنوات الأخيرة بالتزامن مع صعود نجم محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الحالي، وخططه، حيث يعد المسؤولان من أبرز مستشاريه، وفق ما تناقلته وسائل إعلام.

ومنذ الإقالة لا يزال اسماهما محط اتهامات وسائل إعلام غربية بأنهما "متورطان" في مقتل خاشقجي، دون تعليق منهما.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق يجري جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، زيارة إلى الشرق...
مختارات