المدعي العام التركي طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق عسيري والقحطاني

طلب المدعي العام التركي إصدار مذكرة اعتقال بحق أحمد عسيري وسعود القحطاني في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو شهرين.

وسعود القحطاني يعمل مستشاراً في الديوان الملكي السعودي، وأحمد عسيري كان يشغل منصب نائب رئيس الاستخبارات السعودية قبل إقالته عقب إثبات علاقته بالتخطيط لقتل الصحافي خاشقجي.

والقحطاني وعسيري، شهدا صعودا لافتا في ساحة الرأي العام في السنوات الأخيرة بالتزامن مع صعود نجم محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الحالي، وخططه، حيث يعد المسؤولان من أبرز مستشاريه، وفق ما تناقلته وسائل إعلام.

ومنذ الإقالة لا يزال اسماهما محط اتهامات وسائل إعلام غربية بأنهما "متورطان" في مقتل خاشقجي، دون تعليق منهما.