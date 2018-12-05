غابات ولاية "قارص" التركية تكتسي باللون الأبيض مع حلول الشتاء

تقدم غابات "صاري جام" بولاية قارص شرقي تركيا، لزوارها مناظر طبيعية خلابة مع اكتسائها بحلة بيضاء في موسم الثلوج.

تتربع غابات "صاري جام" على مساحة واسعة من منطقة شرقي الأناضول، ويعد قضاء "صاري قامیش" بولاية قارص أشهر الأقضية القريبة منها.

تشهد المنطقة الواقعة على ارتفاع ألفين و600 مترًا عن سطح البحر، تساقطًا غزيرًا للثلوج، وتنتشر فيها الغابات لا سيما غابات الصنوبر.

تشكل الغابات في المنطقة نقطة جذب للزوار، لا سيما عشاق التصوير منهم، كما تضم المنطقة مركزا للتزلج يعرف باسم "جبل تبه" (Cıbıltepe) ومراكزا للرياضات الشتوية.

تضم المنطقة وادٍ يعرف باسم "ككلیك وادي سي" (وادي الحجل) يضم بحيرة يتجمد سطحها تمامًا في فصل الشتاء تعرف باسم "أوردك كولو" (بحيرة البط).

تبعد البحيرة نحو 10 كيلومترات عن وسط قضاء صاري قاميش، وتعتبر المأوى الطبيعي للعديد من أنواع الطيور مثل البط البري طيلة مواسم العام.

رئيس جمعية السياحة في صاري قاميش، مير حسن طاش، قال لمراسل الأناضول، إن غابات الصنوبر في المنطقة، تعبر عن روعة الطبيعة وبهائها خاصة عندما تكتسي باللون الأبيض في فصل الشتاء.