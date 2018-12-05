وزارة الصحة بغزة تستلم شحنة أدوية من الهلال الأحمر التركي

تسلّمت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، شحنة أدوية مقدّمة من الهلال الأحمر التركي، تزن حوالي 8.5 طن بقيمة تزيد عن 270 ألف دولار أمريكي.

ونقل "سلجوق أوزتورك"، مسؤول وحدة البرامج الدولية في الهلال الأحمر التركي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، "تحيات كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الهلال الأحمر والشعب التركي، إلى الشعب الفلسطيني".

وأشار في حديثه إلى أن الهلال الأحمر التركي، يقف مع الفلسطينيين منذ 9 سنوات، حيث افتتح مكتب دائم له في غزة؛ يتم من خلاله تقديم المساعدات في مجالات مختلفة.

بدوره، قال أشرف أبو مهادي مدير التعاون الدولي، في وزارة الصحة، خلال المؤتمر:" شحنة الأدوية المقدمة من الهلال الأحمر التركي بقيمة 270 ألف دولار، تسد خانة في الاحتياج الكبيرة لوزارة الصحة".

وثمّن أبو مهادي جهود تركيا، التي "تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتلبّي احتياجاته الإنسانية، خاصة في القطاع الصحي".

وتابع قائلاً:" هذه المنحة ليست الأولى من الهلال الأحمر التركي، هناك منحة سابقة، وهذه المنحة تعتبر إضافة لمشاريعهم المستمرة".

وفي مايو/أيار الماضي قدم الهلال الأحمر التركي مساعدات طبية وأدوية بقيمة 100 ألف دولار، إلى نظيره الفلسطيني إثر نداء استغاثة من غزة.

وتحتاج وزارة الصحة الفلسطينية إلى 4 مليون دولار شهرياً لتغطية احتياجاتها من الأدوية والمستهلكات الطبية، بواقع 150 ألف دولار يومياً، وفق أبو مهادي.

ولفت أبو مهادي إلى أن احتياجات وزارة الصحة من الأدوية والمستهلكات الطبية ازدادت بعد أعداد الجرحى الكبيرة، الذين أصيبوا خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، التي انطلقت في مارس/ آذار الماضي

وحذرت وزارة الصحة في بيانات سابقة من "انهيار وشيك في القطاع الصحي جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في مخازنها".