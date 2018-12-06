أردوغان يعلن أسماء 14 مرشحاً لبلديات الولايات في المحليات القادمة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أسماء 14 مرشحًا لرئاسة بلديات الولايات في الانتخابات المحلية القادمة المزمعة في 31 مارس/ آذار القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء فروع الحزب، الذي انعقد في المقر العام لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وسبق لأردوغان أن أعلن أسماء 60 مرشحًا عن الحزب لرئاسة بلديات الولايات، في اجتماعين سابقين للحزب.

وبذلك يكون أردوغان قد قدم 74 مرشحًا عن حزب العدالة والتنمية لرئاسة البلديات من بينهم المرشحين لرئاسة بلديتي أنقرة وإزمير، فيما لم يعلن بعد عن اسم مرشح إسطنبول.