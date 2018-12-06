الأمن التركي يضبط 1.27 طناً من الهيروين في عملية هي الأكبر في تاريخ البلاد

ضبطت شرطة ولاية أرزينجان، شرقي تركيا، الأربعاء، طناً و271 كيلوغراماً من الهيروين، في عملية هي الأكبر في تاريخ البلاد، بحسب وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو.

وضبطت الشرطة شحنة الهيروين في شاحنة كانت متوجهة من ولاية "وان" الحدودية مع إيران إلى إسطنبول.

وأفادت وكالة الأناضول أن مديرية أمن أرزينجان تلقت بلاغا بخصوص الشحنة، لتطلق فرق مكافحة المخدرات عملية لضبطها.

ولدى إيقاف شاحنة مشبوهة وتفتيشها، عثر على الهيروين مخفيا بين سمن حيواني مجمد.

واعتبر وزير الداخلية التركي، الخميس، أن ضبط الشرطة هذه الكمية من الهيروين يعد الأكبر في تاريخ البلاد، داعياً إلى "تطهير العالم من المخدرات، إذا كنا نريد تطهيره من الإرهاب".

وقال والي أرزينجان علي أرسلان طاش، إن العمليات الأمنية ضد تجار المخدرات ستستمر، مهنئا الجهات المعنية بالنجاح الذي حققته في العملية الأخيرة.