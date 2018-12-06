الشؤون الدينية التركية تطلق حملة جمع تبرعات لإغاثة الشعب اليمني

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية، ووقف الديانة التركي، حملة جمع تبرعات من أجل اليمن الذي يشهد حرباً وجفافا منذ أربعة سنوات.

ونٌظم اليوم الخميس اجتماع تعريفي في العاصمة أنقرة، للحملة التي تحمل اسم "لا تبق صامتاً حيال اليمن" حضره رئيس الشؤون الدينية، ورئيس مجلس الهيئة الإدارية لوقف الديانة التركي، علي أرباش.

وقال أرباش في كلمة خلال الاجتماع إن الإنسانية تمر بامتحان صعب، حيث خسر الضمير الإنساني الامتحان في اليمن هذه المرة.

وأضاف أن 22 مليون شخص في اليمن يصارعون من أجل البقاء جراء الجفاف، وفي حال لم يتم إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى اليمن فسيواجه 11 مليون شخص خطر الموت.

وأشار إلى أن القطاع الصحي منهار بشكل كامل في اليمن، وأن 1.2 مليون شخص مصابون بوباء الكوليرا في مدينة الحديدة.

وبيّن أن هناك 2.6 مليون نازح يمني اضطروا إلى ترك منازلهم جراء الاشتباكات، وهم بحاجة عاجلة إلى مأوى.

ولفت إلى أن وقف الديانة التركي قدم لغاية اليوم مساعدات إلى المحتاجين في اليمن بقيمة 8.5 مليون ليرة تركية ( نحو 1.6 مليون دولار).

ودعا أرباش الشعب التركي إلى التبرع من أجل اليمن، وإغاثة شعبه.