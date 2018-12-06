تركيا توزع أكثر من 3.5 مليون كتاب على مدارس الشمال السوري المحرر

تواصل تركيا توزيع الكتب المدرسية على 360 ألف تلميذ داخل المناطق المحررة من الإرهاب في إطار عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وقبل حوالي شهر، جرى نقل 3 ملايين و600 ألفًا من الكتب التي طبعتها وزارة التربية التركية إلى المنطقة المحررة على أن يتم توزيعها على المدارس هناك.

ويُشرف مُدرسّون أتراك على تنسيق أعمال توزيع الكتب على المدارس في مدن "عفرين" و"جرابلس" و"الباب" و"أعزاز" و"الراعي" و"أخترين" و"مارع".

ويتم توزيع كتب قواعد اللغة العربية واللغة الإنكليزية والعلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء على 360 ألف تلميذ في المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

وقال مدير التربية في أعزاز، محمد نادر حوراني، للأناضول، إنه تم البدء بتوزيع الكتب على المدارس اعتبارًا من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر.

وأكّد حوراني أن القسم الأكبر من الكتب وصل إلى مدارس المنطقة، معربًا عن شكره للشعب التركي ووزارة التربية التركية حيال تلبيتها هذه الاحتياجات.