الرئاسة التركية تحث المواطنين الأتراك على تقديم الدعم لحملة إغاثة اليمن

دعا متحدت الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، المواطنين إلى تقديم الدعم للحملة التي أطلقتها رئاسة الشؤون الدينية التركية لجمع التبرعات لأغاثة اليمنيين.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث كتب "لا تبقى صامتاً حيال صرخة اليمن الذي يواجه أكبر أزمة مجاعة في العالم".

وأضاف "فلنقدم الدعم لإخواننا اليمنيين من خلال المشاركة في حملة المساعدات، فالشعب التركي في الأناضول سيُظهر للعالم مرة أخرى أنه يقف إلى جانب المتضررين، والمحتاجين، وسيقدم يد العون دون النظر يميناً وشمالاً".

وأطلقت رئاسة الشؤون الدينية، ووقف الديانة التركي، حملة لمساعدة اليمن، وسيتم جمع التبرعات في 90 ألف مسجد في عموم تركيا.

وبالإمكان المشاركة في الحملة أيضاً في تركيا عبر إرسال رسالة قصيرة تكتب فيها كلمة YEMEN وارسالها إلى الرقم (5601) حيث سيتم التبرع بـ10 ليرات (نحو دولارين)، عن كل رسالة.