جامعة العلوم الصحية التركية تعتزم افتتاح معهدين في كركوك وجرابلس

أعلنت جامعة العلوم الصحية التركية، أنها تعتزم افتتاح معهدين طبيين تابعين لها، أحدهما في كركوك العراقية، والأخر في جرابلس السورية.

وتعقيباً على نشر القرار الرئاسي بتأسيس المعهدين في الجريدة الرسمية، قال رئيس جامعة العلوم الصحية، البروفسور "جودت أردول"، في بيان الجمعة: "لقد بدأنا بالاستعداد لتأسيس المعهدين الطبيين في كركوك، وجرابلس"، مؤكداً أن تركيا وقفت إلى جانب الشعبين العراقي والسوري دائماً ودون مقابل.

وأضاف: "سنحدد البرامج التي يحتاجها أشقاؤنا السوريون والعراقيون في مجال التعليم الصحي وسنفتح معاهدنا"، مؤكداً أن الطلبة العراقيين والسوريين سيفخرون مدى حياتهم، بالتعليم الذي سيتلقونه في المعهدين.

جدير بالذكر أن جامعة العلوم الصحية التركية، تأسست عام 1903 من قبل السلطان العثماني عبدالحميد الثاني، بهدف إعداد كوادر صحية مهنية.