الجمارك التركية تضبط قرون "وحيد القرن" بقيمة 12مليون ليرة خلال محاولة تهريبها

ضبطت سلطات الجمارك التركية في مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول قرون منزوعة من حيوان وحيد القرن تبلغ قيمتها السوقية قرابة 12 مليون ليرة تركية.

وأوضحت مصادر تركية أن الجهات المختصة بالجمارك في مطار اتاتورك تعقبت مسافر كان يستخدم مطار أتاتورك كمحطة تنقل "ترانزيت" وتمكنت من ضبط قرابة 34 كيلو من قرون وحيد القرن في حقائبه.

والمسافر وصل مطار أتاتورك قادما من موزمبيق وكان في طريقه إلى فيتنام لكن السلطات التركية ومن خلال تعقبها سجل المسافر أمرت بإنزال شنطه من الطائرة وتفتيشها وهو ما أدى لاكتشاف محتوياتها من قرون وحيد القرن.

ووحيد القرن من الحيوانات المهددة بالانقراض وتمنع القوانين الدولية من تجارة قرونه بسبب لجوء عصابات تهريب إلى قتل أعداد كبيرة من هذا النوع من الحيوانات من أجل الحصول على قرونها غالية الثمن.