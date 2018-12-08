تركيا تتزعم دول العالم في المساعدات الإنسانية بـ8.7 مليار دولار

أكد مندوب تركيا الدائم في الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، أن بلاده أصبحت في موقع الريادة عالمياً في مجال المساعدات الإنسانية، بوصول حجم المساعدات التي قدمتها إلى 8.7 مليار دولار.

جاء ذلك في مؤتمر لمساعدة صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، الجمعة، في مقرها بنيويورك.

وأشار سينيرلي أوغلو، إلى أنّ المساعدات التركية شملت المحتاجين في اليمن والصومال ومسلمي الروهنغيا وغيرهم من المحتاجين في كافة أنحاء العالم.

وأثنى على الدور الفعال للصندوق الأممي، في تقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين، قائلا: "إن الصندوق كان من أكثر أدوات المجتمع الدولي فعالية منذ تأسيسه قبل 10 أعوام".

ولفت سينيرلي أوغلو، إلى وجود أكثر من 4 ملايين لاجئ في تركيا، وبلوغ حجم المساعدات التي قدمتها تركيا لهم أكثر من 35 مليار دولار.

وبين المندوب التركي أنّ بلاده خصصت للصندوق الأممي 400 مليون دولار في 2018.

جدير بالذكر أن منظمة "مبادرات التنمية" (Development Initiatives) الدولية، التي يوجد مقرها في لندن، أكدت في تقرير "المساعدات الإنسانية العالمية" لعام 2018، أن تركيا احتلت المركز الأول على مستوى العالم من حيث حجم مساهمتها بالأعمال الخيرية في 2017، حيث أنفقت نحو 8.1 مليار دولار على المساعدات الإنسانية.