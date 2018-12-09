تركيا.. تطوير منصة محلية للحركة في الواقع الإفتراضي

تمكنت شركة "أتيك" التركية للتكنولوجيا من تطوير منصة محلية تتيح لمستخدمي نظام الواقع الإفتراضي حرية الحركة، بما في ذلك الركض والقفز والقرفصة.

وجرى تطوير المنصة كمُكمّل لنظارات الواقع الإفتراضي، وسيكون متاحًا استخدامها في قطاعات متنوعة، من الترفيه حتى الدفاع.

وقال مدير عام شركة "أتيك"، طنال بال، إن جهاز "مودولوس" الذي تمكنوا من تطويره يتيح لمستخدمي تقنيات الواقع الإفتراضي حرية الحركة.

وأوضح بال أن الابتكار المحلي الجديد يتم استخدامه بنظارات الواقع الإفتراضي، حيث يدخل المستخدم إلى الجهاز وعندما يتحرك يتم نقل الحركة كما هي إلى الواقع الإفتراضي.

وبيّن أن المنصة تغطي مساحة 3 مترمربع ومحاطة بدائرة حماية، وهي مزودة بأجهزة استشعار تنقل الحركات الحقيقية بشكل تلقائي إلى تطبيقات الواقع الإفتراضي.

وأكّد بال أنهم يتلقون طلبات لشراء المنصة من تركيا والخارج، ويخططون لبدء مشروع من أجل التصدير.