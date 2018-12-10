وزير الداخلية التركي: نستضيف أكثر من 3 ملايين ونصف مليون سوري

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أنّ بلاده تستضيف 3 ملايين و611 ألفاً و834 سوريا في إطار الحماية المؤقتة.

وأشار صويلو في كلمة ألقاها بالمؤتمر الأممي حول الميثاق العالمي للهجرة بمدينة مراكش المغربية، أنّ أكثر من 916 ألف طفل وبالغ سوري يتلقون تعليمهم بالمؤسسات التعليمية التركية.

ولفت الوزير التركي إلى أنّ قوات الأمن وخفر السواحل التركية ضبطت منذ بداية العام الحالي 251 ألفا و794 مهاجرا غير نظامي، مسجلة زيادة بنسبة 52 بالمئة مقارنة بالأشهر الـ 11 من العام

الماضي.

وأكد إلقاءهم القبض على 5 آلاف و522 من مهربي البشر فقط في 2018.