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وزير العدل التركي: استكملنا الاستعدادات اللازمة لنقل قضية خاشقجي للمحافل الدولية

ديلي صباح
اسطنبول
وزير العدل التركي: استكملنا الاستعدادات اللازمة لنقل قضية خاشقجي للمحافل الدولية

أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غُل أن بلاده استكملت الاستعدادات اللازمة لنقل قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى المحافل الدولية.

وقال غُل في تصريحات اليوم الاثنين: "استكملنا جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، وسيتم نقل قضية قتل خاشقجي إلى المحافل الدولية، عند اللزوم".

وأضاف غُل: "جريمة قتل خاشقجي هي اعتداء صارخ على الحق في الحياة؛ إضافة إلى أنها جريمة قتل وحشية لا يمكن التغطية عليها".

وتابع: "اكتسبت القضية بعدًا دوليًا بقيادة رئيس الجمهورية الذي صرّح بضرورة إكساب الملف بعدًا دولياً".

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