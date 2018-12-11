تركيا.. استشهاد مدير أمن ولاية ريزة إثر هجوم مسلح

أعلنت ولاية "ريزة" عن استشهاد مدير أمنها إثر تعرضه لإطلاق ناري من قبل أحد أفراد الشرطة.

وقال والي ريزة، كمال تشبر، في مؤتمر صحفي، إن مدير الأمن "ألطوغ وردي" استشهد إثر تعرضه لإطلاق ناري في مبنى أمن الولاية.

وفي وقت سابق من اليوم أصيب مدير أمن ريزة، ألطوغ وردي، وشخصان آخران إثر تعرضهم لإطلاق نار.

وذكرت مصادر أمنية تركية، أن شرطيا يعمل في قضاء "درة بازاري" بولاية ريزة، هو من قام بمهاجمة مدير أمن الولاية.

وأوضحت المصادر أن الشرطي جاء إلى مبنى مديرية الأمن، وترك هاتفه الجوال، وسلاحه في الاستعلامات، ودخل غرفة المدير وإالتقى معه لفترة قصيرة، ثم غادر المكتب.

وأضافت أن الشرطي أخذ هاتفه وسلاحه من الاستعلامات، ثم ركض مسرعاً إلى مكتب مدير الأمن وأطلق النار عليه وعلى مدير شؤون الموظفين "أرجان بولاط" وحارسه "يغيت جان كوكصال" اللذين كانا في المكتب.

وأوضحت أن الجاني التقى مدير الأمن بخصوص موضوع نقل مكان عمله.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى توقيف الجاني.