"أكار" يؤكد رفض أنقرة تدريب واشنطن إرهابيي "ي ب ك"

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، رفض بلاده تدريب الولايات المتحدة الأمريكية إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" في سوريا.

جاء ذلك في تصريح على هامش مشاركته في حفل بمناسبة يوم القوات المسلحة البوسني، في سفارة سراييفو لدى أنقرة.

وقال أكار: "لا نسمح ولن نغض الطرف بأي شكل من الأشكال عن إنشاء ممر إرهابي جنوبي تركيا، بما فيها منطقة شرق الفرات (شمالي سوريا)".

وأوضح أن بلاده ستواصل الحفاظ على حقوق شعبها في البر والبحر والجو، وفقا للقوانين الدولية وبنفس المستوى من العزم الذي كانت عليه دائما.

وتابع أن تركيا ستواصل بعزم كفاحها وعملياتها ضد التنظيمات الإرهابية، بما فيها "غولن" و"بي كا كا" و"ي ب ك" و"داعش"، حتى يتم القضاء على آخر إرهابي.

وأشار أكار إلى أن تطورات ميدانية، وخاصة شمالي العراق وسوريا، تتسبب بأحداث مأساوية، منتقدا تلكؤ الاتحاد الأوروبي دعم بلاده في هذا الإطار.

وشدد على أن الرأي العام العالمي لم يظهر حساسية تجاه الأحداث في سوريا، كما فعل إزاء مذبحة سربرينيتسا شرقي البوسنة والهرسك (عام 1995).

وشارك في حفل سفارة سراييفو، إلى جانب أكار، العديد من رؤساء البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى قادة عسكريين ورجال أعمال وأكاديميين أتراك.

وهنأ الوزير البوسنة والهرسك بمناسبة يوم قواتها المسلحة، معربا عن ارتياحه إزاء تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة. مشيرا إلى وجود علاقات صادقة وبناءة بين جيشيهما.