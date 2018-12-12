المدارس السعودية في أنقرة تحيي اليوم العالمي للغة العربية

أحيت المدارس السعودية في أنقرة اليوم "اليوم العالمي للغة العربية" والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي وافقت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إدراج اللغة العربية كلغة رسمية في المؤسسة الأممية في العام 1973.

وضم الاحتفال الذي أقيم في العاصمة أنقرة العديد من الفقرات المتنوعة والمرتبطة باللغة العربية وتاريخها وإسهاماتها.

فيما شارك السفير السعودي لدى أنقرة وليد عبدالكريم الخريجي إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية التركية والعربية في الاحتفال.

وقال الخريجي: "أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماما كبيرا جدا للغة العربية، وتسعى من أجل نشرها وتطويرها وافساح المجال أمامها"

وسرد الخريجي أهم محطات اللغة العربية من حيث انطلاقها مرورا بتطورها وانتشارها، وقال الخريجي أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة في العالم التي ما زالت تتمتع برونقها وألقها، وقد كرمها الله تعالى بأن جعلها لغة القرآن الكريم.

ودعا الخريجي العرب للتحدث بلغتهم، والتفاخر بها لأنها مصدر فخر بالنسبة لنا.

وتحدث الخريجي عن دور المملكة في دعم اللغة العربية وتطويرها.