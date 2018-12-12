المشمش المجفف.. علامة تركية بامتياز

حققت ولاية "ملاطية" التركية صادرات من المشمش المجفف ما يعادل 42.377 طنا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

وتُلبي ملاطية (شرق) نحو 85% من احتياجات دول العالم من المشمش المجفف إذ تصدره إلى 110 دولة، تجنيه من حوالي 8 ملايين شجرة من أصل 17 مليونًا في كافة أرجاء تركيا.

وقد بلغت عائدات المشمش المجفف للفترة المذكورة 109.381.000 دولار أمريكي.

وجاءت الولايات المتحدة في صدارة الدول المستوردة للمشمش المجفف التركي إذ استوردت 4.8 آلاف طن، تلتها فرنسا بـ 3.3 آلاف طن.

ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بـ 3.1 ألف طن، فيما حّلت البرازيل بالمرتبة الرابعة عبر استيرادها 2.5 آلاف طن.

وفي تصريح للأناضول أوضح رئيس بورصة ملاطية، رمضان أوزجان أن صادرات المشمش تتوازى مع الموسم الماضي.

وأشار إلى أن تقلبات سعر الصرف أثر بشكل سلبي على المصدرين.

وقال: "بالنظر إلى السنوات الماضية، لم يطرأ تغيير على حجم صادراتنا. نهدف إلى الحفاظ على أسواقنا الحالية والانفتاح على أسواق جديدة".