تركيا تدين بشدة هجوم ستراسبورغ في فرنسا

أدانت الخارجية التركية بأشد العبارات، الأربعاء، الهجوم المسلح الذي استهدف سوقا بمدينة "ستراسبورغ" شمال شرق فرنسا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدم البيان الصادر عن الخارجية، تعازي الجمهورية التركية لأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي وللشعب الفرنسي وحكومته، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وقتل 4 أشخاص، وأصيب 11 آخرون، الثلاثاء، جراء إطلاق نار في سوق لعيد الميلاد وسط مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وذكرت الشرطة أنها تشتبه في شخص واحد حتى الآن، يبلغ من العمر 29 عامًا، وهو مدرج على قائمة المطلوبين، وأنه أصيب قبل هروبه من مكان الحادث.

وتجتذب أسواق عيد الميلاد في فرنسا وأوروبا ملايين السياح سنويًا، حسب "يورو نيوز".