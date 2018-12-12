رفض تركي لإدراج النمسا رموز تركية وإسلامية في قانون "الحرب على الإرهاب"

أدانت وزارة الخارجية التركية، إدراج النمسا رمزان يستخدمان في تركيا والعالم الإسلامي إلى قانون "الحرب على الإرهاب".

وأضافت الخارجية التركية في بيان نشرته الأربعاء، أن رمزا "بوزقورت" (الذئب الرمادي) يستخدم من قبل أحد الأحزاب السياسية الرسمية في البلاد، و"شعار رابعة" يستخدم في مناطق شتى من العالم الإسلامي.

وأشارت الخارجية، أن موافقة الجمعية الوطنية النمساوية، أمس الثلاثاء، على تعديل قانون الرموز المُصَادق عليه عام 2014 والذي يحظر رموز المنظمات المتطرفة في النمسا، وإدراج رمزي "بوزقورت" وشعار رابعة في قانون "الحرب على الإرهاب"، هو تصرفٌ مُدانٌ وغير مقبولٍ أبدًا.

كما لفتت الخارجية إلى أن تضمين رموز منظمة "بي كا كا" الإرهابية في هذا القانون الذي يُعنى بالحرب على الإرهاب، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها متأخرة، مشددة على أنها بصدد متابعة طريقة تنفيذ هذا القانون عن كثب.