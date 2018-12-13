استشهاد جندي تركي جراء اعتداء إرهابي على عفرين شمالي سوريا

استشهد جندي تركي، الخميس، في منطقة عفرين، جراء اعتداء شنه إرهابيو "ي ب ك/بي كا كا" من منطقة تل رفعت بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية بأن إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" قاموا بمضايقة عناصر القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين عبر إطلاق النار عليهم من منطقة تل رفعت المجاورة.

وأكد البيان أن إطلاق النار من قبل الإرهابيين أسفر عن استشهاد جندي تركي، لافتا إلى أن عناصر القوات المسلحة التركية ردّت على الفور على مصادر إطلاق النار.

يشار إلى أن الجيش التركي تمكن بالتعاون مع "الجيش الحر" في 24 مارس/آذار الماضي، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير عفرين بالكامل من التنظيمات الإرهابية.

ومنذ فبراير/شباط 2016، تسيطر عناصر "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية على تل رفعت.