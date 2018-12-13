توجيه رئاسي باستنفار كافة الوحدات لمتابعة حادث القطار

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزيري النقل والبنية التحتية جاهد طورهان، والداخلية سليمان صويلو، بhستنفار كافة الوحدات المعنية على خلفية حادث القطار السريع الذي وقع الخميس بالعاصمة أنقرة.

وحسب مصادر في الرئاسة التركية، فإن الرئيس أردوغان تلقى معلومات من طورهان وصويلو بخصوص الحادث الذي وقع صباح اليوم.

وقال الرئيس أردوغان إنه يتابع تطورات الحادث، معربًا عن حزنه الشديد حيال سقوط ضحايا.

وترحّم الرئيس التركي على أرواح الأشخاص الذي لقوا حتفهم جراء الحادث، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأكّد على ضرورة استنفار جميع الوحدات المعنية بشأن الحادث.