تركيا تنشر تفاصيل قرار إنشاء "وكالة الفضاء التركية" ومهامها

دخل قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنشاء "وكالة الفضاء التركية" حيز التنفيذ صباح الخميس، إثر نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن القرار المبادئ والأسس والمهام المتعلقة بإنشاء "وكالة الفضاء التركية" التي ستكون تابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وجاء في القرار أن الوكالة ستتمتع بميزانية خاصة واستقلالية إدارية ومالية وشخصية اعتبارية.

وفي إطار المشروع، سيتم إعداد وتفعيل "برنامج الفضاء الوطني" بما يتماشى مع سياسات تحددها الرئاسة التركية.

ومن المقرر بموجب القرار الرئاسي، إعداد خطط إستراتيجية تتضمن أهداف الوكالة متوسطة وطويلة الأجل لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والطيران، فضلًا عن المبادئ الأساسية والأهداف والأولويات ومعايير الأداء والأساليب التي سيتم اتباعها وتوزيع الموارد.

ومن بين مهام وكالة الفضاء التركية تطوير الصناعات التنافسية في هذا المجال، وتعميم استخدام التكنولوجيا الفضائية بشكل يتماشى مع المصالح الوطنية ورفاه المجتمع.

ومن مهامها أيضًا، تطوير البنى التحتية والموارد البشرية وزيادة القدرات والمهارات واكتساب تقنيات ومنشآت تضمن الوصول المستقل إلى الفضاء.

وستكون الوكالة مسؤولة عن توقيع عقود لتشغيل المحطات الأرضية الفضائية وضمان التنسيق بين المحطات والتواصل بين المؤسسات المحلية والدولية من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا.

وتتولى الوكالة تسجيل الأجسام التي يتم إطلاقها إلى الفضاء بموجب معاهدات دولية، باسم الدولة التركية، فضلًا عن إجراءات التسجيل على مستوى الأمم المتحدة.

وكان البرلمان التركي قد أقر في مارس/ آذار 2017، مشروع قانون متعلق بإنشاء وكالة فضاء وتنظيم أنشطتها.