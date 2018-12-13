مصرع 7 وإصابة العشرات في حادث قطار سريع بأنقرة

أعلن واصب شاهين، والي العاصمة التركية أنقرة، مصرع 7 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث للقطار السريع وقع صباح الخميس في أنقرة.

وقال شاهين، في تصريحات للصحافة، إن الحادث وقع نتيجة اصطدام القطار السريع بقاطرة كانت تجري فحوصًا للسكة في المسار نفسه عقب انطلاقه من أنقرة متجهًا إلى ولاية قونية،

وأوضح شاهين أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الحادث.

وأضاف أن 43 راكبًا أصيبوا في الحادث منهم 3 في حالة حرجة، مشيرًا إلى تواصل أعمال الإنقاذ.

وتابع قائلًا إن معلومات مفصلة عن سبب اصطدام القطار السريع بالقاطرة سيُعلن عنها عقب استكمال الفحوص الفنية.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة في أنقرة أنها فتحت تحقيقًا حول الحادث.

وأشارت معلومات أولية في وقت سابق اليوم، إلى إصابة عدد كبير من ركاب القطار السريع في أنقرة، الخميس، جراء اصطدام القطار بجسر مشاة في إحدى محطاته، عقب خروجه عن مساره لأسباب لم تُعرف.