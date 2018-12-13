"ي ب ك" الإرهابي يستنجد بالأسد لمواجهة تركيا شرقي الفرات

طلب تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من نظام بشار الأسد بيان موقفه عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، عن قرب انطلاق عملية عسكرية ضد التنظيم الذي يحتل مناطق شمال شرقي سوريا المحاذية للحدود مع تركيا.

ونشرت صفحات على شبكة الإنترنت مقربة من التنظيم الإرهابي، بياناً له دعا فيه النظام السوري إلى بيان موقفه حيال العملية العسكرية التركية المرتقبة على مناطق خاضعة لسيطرته، في إشارة واضحة إلى طلبه مساعدة من النظام في مواجهة تركيا.

وكان تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي أقام تعاوناً مع نظام الأسد ضد عملية غصن الزيتون التي أطلقتها القوات المسلحة التركية، والجيش السوري الحر لتطهير منطقة عفرين شمالي سوريا من الإرهاب.

وطلب التنظيم الإرهابي الدعم من نظام الأسد عندما اقترب الجيشان التركي والسوري الحر من مركز مدينة عفرين، فأرسل النظام في شباط /فبراير وحدات "قوات شعبية" من حلب إلى عفرين إلا أنها تعرضت إلى قصف مدفعي من الجيش التركي على بعد 10 كيلو مترات من عفرين واضطرت إلى الانسحاب.

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتطهير منطقة شرق الفرات في سوريا من منظمة "بي كا كا" الإرهابية .

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش" الإرهابي، في الفترة أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية والجيش الحر، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير عفرين بالكامل، من التنظيمات الإرهابية لا سيما "ي ب ك/ بي كا كا".