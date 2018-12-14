الخارجية التركية تؤكد أن روسيا تنظر بإيجابية لإلغاء التأشير لحملة الجواز التركي

قال ياووز سليم قيران، نائب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن روسيا تنظر بشكل إيجابي لإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك حاملي جوازات السفر العادية.

وأوضح قيران، في كلمة بالسفارة التركية بموسكو، الجمعة، أن إلغاء التأشيرة وليس تسهيلها من أهم الموضوعات على أجندة اللقاءات بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن المسؤولين الروس اقترحوا في البداية تسهيل التأشيرة، ولدى إعراب الطرف التركي عن عدم رضاه قدم المسؤولون الروس عرضا لتحرير التأشيرة بين البلدين، وقطع البلدان شوطا كبيرا بهذا الخصوص.

وأشار قيران، إلى أن التعاون بين البلدين يشهد تقدما مطردا في جميع المجالات، ويحقق نجاحا، على الرغم من الأزمات الكبيرة التي تجاوزاها.

واعتبر أن الفضل في النقطة التي وصل إليها البلدان في علاقتهما يعود إلى عزمهما التغلب على الأزمات.

وأكد قيران، أنه طالما توافرت الإرادة المتبادلة والصدق، يمكن حل المسائل الأخرى.

وقال إنه عند حل المشاكل فإن التعاون بين البلدين سيقدم إسهاما كبيرا للمنطقة.