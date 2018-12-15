"الائتلاف السوري" يدعم العملية التركية المرتقبة "شرق الفرات"

أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، دعم الائتلاف، للعملية العسكرية التركية المرتقبة، لتطهير شرقي نهر الفرات، من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"

وفي تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للائتلاف، أعرب مصطفى عن دعمه لأي عملية عسكرية تحارب التنظيمات الإرهابية وتعيد الاستقرار للبلاد، وهو ما من شأنه أن يسمح للمهجرين والنازحين بالعودة إلى مواطن سكنهم الأصلية.

وقال مصطفى: "إننا نعمل مع حليفنا التركي لتحرير كافة المدن والبلدات من سيطرة القوى الإرهابية".

وأضاف أن ميليشيات " ب ي د/ ي ب ك" ارتكبت الجرائم بحق المدنيين في كافة المناطق طوال الأعوام السابقة، من خلال عمليات القتل وهدم المنازل وحرق الأراضي والاستيلاء عليها والتهجير والإخفاء القسري، إضافة إلى عمليات الاعتقال والتجنيد الإجباري وقمع الحريات.

وأشار أن جميع تلك الممارسات جعلت المدنيين يرفضون وجود تلك الميليشيات، ونظموا تظاهرات عديدة طالبت بخروجها فوراً.

وشدد رئيس الائتلاف الوطني على أن كافة الفصائل في الجيش السوري الحر مستعدة للتعاون والمشاركة في العمليات المرتقبة التي يحضر لها الجيش التركي.