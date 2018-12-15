الخارجية التركية تغير شعارها.. ماذا تعني النجوم الـ16 بالشعار الجديد؟

غيرت وزارة الخارجية التركية شعارها القديم بآخر جديد، يضم 16 نجمة، تشير كل واحدة منها لدولة أسسها الأتراك عبر التاريخ.

ونشرت الخارجية التركية على صفحتها في تويتر، صورة للشعار الجديد.

والتصميم الجديد لشعار الخارجية التركية، يأتي ذلك ضمن خطة دائرة الاتصال في تغيير شعارات 16 وزارة، لتتناسب مع شعار رئاسة الجمهورية التركية، عقب الانتقال إلى النظام الرئاسي الجديد.

ويتوسط العلم التركي الشعار الجديد، وتحيط به عبارة الجمهورية التركية، وزارة الخارجية، و16 نجمة حمراء مرصوفة، في إطار الشعار بشكل دائري.

وتمثل النجوم الـ16 في شعارات الوزارات والرئاسة التركية لكل دولة أسسها الأتراك عبر التاريخ وهي:

العثمانية، والخاقانية، والتيمورية، والسلجوقية، والآق هون، والهون في أوروبا، والهون الغربية، وإمبراطورية الهون العظمى التي حكمت آسيا وأوروبا، وإمبراطورية الهند البابرية، ودولة (خاقانية) الخزر، ودولة (خاقانية) الأيغور، ودولة (خاقانية) الآوار، والدولة الخوارزمية، والدولة الغزنوية، ودولة القبيلة الذهبية، ودولة الخانات السود.