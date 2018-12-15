بي كا كا يفشل في تنظيم مظاهرة ضد تركيا في سنجار والإيزيديون يطالبونه بالرحيل

قال أمين عام الحزب الديمقراطي الإيزيدي في العراق، حيدر ششو، السبت، إن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي فشل في تسيير مظاهرة ضد تركيا بقضاء سنجار شمالي العراق.

جاء ذلك في حديث أدلى به "ششو" لمراسل الأناضول، حول أحدث الأوضاع في المنطقة، على خلفية الضربات الجوية التي شنها الجيش التركي ضد مواقع "بي كا كا" الإرهابية في القضاء.

وأوضح ششو أن "بي كا كا جالت على منازل المنطقة، في محاولة لجمع أشخاص للتظاهر في سنجار وناحية سنون بالمنطقة، إلاّ أن المظاهرة لم تنظم بسبب نأي الإيزيديين بأنفسم عن التنظيم".

وأكد ششو على أن "بي كا كا" هو السبب في قصف الجيش التركي لأهداف في سنجار.

وتابع: "فلتخلي (بي كا كا) معسكراتها في سنجار وتغادر المنطقة (..) هي السبب الأساسي وراء القصف، ونقولها علنا نحن ضد التنظيم وعليه مغادرة المنطقة على وجه السرعة".

وطالب ششو الحكومة العراقية بالتصدي لانتهاكات "بي كا كا" في سنجار، والاتفاق مع تركيا لحل المشكلة.

بدوره، قال مواطن عراقي من ناحية سنون، طلب عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، إن 4 عناصر من "بي كا كا" الإرهابية طرقوا باب منزلهم وطلبوا منهم المشاركة في مظاهرة ضد تركيا.

وأضاف "لا ندري ما نفعل، العديد من المواطنين التحقوا بمكان المظاهرة جراء الخوف، ومع ذلك لم يتمكن التنظيم من جمع سوى 30 شخصا فقط منذ الصباح".

والجمعة، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الغارات الجوية، الخميس، على مواقع "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق دمرت أكثر من 30 هدفاً للإرهابيين.

وأضاف في تصريح صحفي أن العمليات شهدت استهداف معاقل "بي كا كا" في جبل "قره جاق" لأول مرة.