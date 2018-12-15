تشاووش أوغلو ورئيس الوزراء القطري يبحثان التعاون الثنائي والإقليمي

بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السبت، مع رئيس الوزراء القطري، عبد الله آل ثاني مجالات التعاون الإقليمي والثنائي.

جاء ذلك على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الـ18، بالعاصمة القطرية.

وحضر اللقاء أيضا وزير الخزانة والمالية التركي، براءت البيراق، ونظيره القطري علي شريف العمادي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي.

وانطلقت اليوم السبت فعاليات "منتدى الدوحة" في نسخته الـ 18.

ويعقد المنتدى الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية على مدار يومين تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل" بمشاركة نخبة من الساسة وصناع القرار ورؤساء دول وحكومات.

ومن ضمن المشاركين رئيس وزراء الصومال حسن علي خيري، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا غاريسيس، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية عدة دول كاليابان وإيران وسلطنة عُمان ورومانيا.

وإلى جانب المحاور السياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية وحقوق الإنسان والأمن المائي والغذائي وتطورات قضايا الشرق الأوسط، تبرز الطاقة ومستقبلها في العالم كمحور أساسي في أجندة منتدى الدوحة.

وينعقد خلال المنتدى جلسات نقاشية رفيعة المستوى وجلسات عامة مفتوحة وورش عمل تتناول 4 موضوعات رئيسية وهي الأمن، والتنمية الاقتصادية، والسلام والوساطة، والاتجاهات والتحولات في عالم السياسة والاقتصاد.