وزير الدفاع التركي يتوعد بقرب القضاء الكامل على تنظيم بي كا كا الإرهابي

أعرب وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن أمله في تحييد منظمة "بي كا كا" الإرهابية بشكل تام في المرحلة القادمة.

جاء ذلك في كلمة له الأحد خلال حفل تقديم أوسمة في مقر رئاسة الأركان التركية بالعاصمة أنقرة.

وأكّد أكار أن "المكافحة الصارمة أدت إلى تصدعات كبيرة داخل منظمة "بي كا كا" وتراجع أنشطتها الإرهابية".

وأضاف: "سنصل بإذن الله خلال الفترة القادمة إلى مرحلة يتم فيها تحييد المنظمة الإرهابية بالكامل".

وقال إن بلاده سوف "تواصل الذود عن مياهها الإقليمية وحماية حقوقها ومصالحها فيها لا سيما في بحر إيجه وشرق المتوسط".