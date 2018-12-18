أكار: لن نسمح بجعل سنجار العراقية وكراً للإرهابيين

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار: "لن نسمح بأن يصبح (قضاء) سنجار وكرًا للإرهابيين كجبال قنديل"، مجددًا تأكيد حرص بلاده على مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية التي تهددها بالداخل والخارج.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التركي أمام البرلمان خلال مناقشة الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع، مساء الاثنين.

وأوضح الوزير أكار أن مسألتي الدفاع والأمن يجب أن تكونا خارج التجاذبات السياسية بتركيا، وأن القاسم المشترك لكافة الأحزاب السياسية في البلاد يجب أن يكون الشعب والأمة ككل.

ولفت أن القوات المسلحة التركية تواصل داخل الحدود وخارجها حربها ضد كافة المخاطر والتهديدات المحدقة بالبلاد بما في ذلك تنظيمات "فتح الله غولن"، و"بي كا كا/ك ج ك/ي ب ك"، و"داعش" الإرهابية.

وأوضح أن "الهدف من هذه العمليات هو الحفاظ على استقلالية الأمة وسيادتها، ووحدة الأراضي التركية وأمنها"، مضيفًا "وستتواصل هذه العمليات لحين تحييد آخر إرهابي".

ولفت أنه بعد الأعمال الإرهابية التي شنتها التنظيمات الإرهابية الموجودة بالعراق وسوريا وامتداداتها، بدأت القوات المسلحة التركية عملياتها الواسعة داخل البلاد وخارجها اعتبارًا من 24 يوليو/تموز 2015.

وتابع قائلا "وفي إطار هذه العمليات دخل الجنود الأتراك أماكنًا كان يقال إن دخولها غير ممكن، ووصلوا لأماكن كانوا يقولون إنها بعيدة المنال".

التعاون مع العراق لإنهاء وجود "بي كا كا" الانفصالية:

وفي سياق مواجهة التنظيمات الإرهابية خارج الحدود، قال الوزير أكار "نأمل من الحكومة العراقية أن تتعاون معنا من أجل إنهاء وجود منظمة بي كا كا الانفصالية في الأراضي العراقية".

وأضاف "وفي هذا المقام أريد التنويه بأهمية احترامنا للوحدة السياسية ووحدة الأراضي بالعراق وسوريا وكافة جيراننا. لكن عملياتنا ستستمر لحين تطهير كافة الأماكن التي يوجد بها تنظيم بي كا كا الإرهابي، تحقيقًا لأمن بلدنا وشعبنا".

وذكر في ذات السياق أنه في يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نفذ الجيش التركي غارة جوية ضد أوكار الإرهابيين في منطقتي سنجار وجبل قارجاق، شمالي العراق التي يتم استخدامها كقاعدة من قبل الإرهابيين.

ولفت أنه في كل عملية يتم تنفيذها ضد الإرهابيين "يتم التعامل بحساسية مفرطة كي لا يصاب المدنيون بأي سوء"، مضيفًا "لن نسمح مطلقًا بأن تصبح سنجار وكرًا للإرهابيين كجبال قنديل".

نشاط تنيظم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي بمنبج السورية:

وفي سياق الأنشطة التي يقوم بها تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي بمنبج شمالي سوريا، ذكر الوزير أكار أن ذلك التنظيم يقوم بحفر الخنادق، وإعداد مواقع له هناك.

واستطرد قائلا "رغم وعود الولايات المتحدة، وتعهدها بإخراج بي كا كا/ي ب ك من منبج، إلا أنه ثبت أنه يحفر الخنادق، ويعد مواقعًا له هناك".

وتابع "ومن ثم إذا لم يتم الالتزام بالتعهدات، والوفاء بالوعود المقدمة، فسيتم دفن أولئك الإرهابيين في تلك الخنادق عندما يحين الوقت المناسب، كما حدث في المناطق الأخرى".

الوزير أكار ذكر كذلك أن "هدفنا هو خروج عناصر بي كا كا/ي ب ك تماما من منبج، وجمع كافة الأسلحة الثقيلة وتحقيق أمن واستقرار المناطق بعد طرد الإرهابيين منها، وترك إدارتها لسكانها، وعودة السوريين إليها".

مواجهة تنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي:

على الصعيد الداخلي تطرق وزير الدفاع التركي إلى الجهود المبذولة لمواجهة أتباع منظمة "غولن" الإرهابية، منذ المحاولة الانقلابية التي قام بها التنظيم في يوليو 2016.

ولفت أنه منذ المحاولة الانقلابية حتى اليوم عزلت القوات المسلحة 15 ألفًا و154 من العاملين بها، هم 150 جنرالًا، و7 آلاف و595 ضابطًا، و5 آلاف و723 ضابط صف، و1257 جندي عامل ومتعاقد، و429 موظف دولة وعاملا، مشيرًا أنه تمت إعادة 326 من المفصولين إلى عملهم مرة ثانية.

وشدد على استمرار عملية تطهير كافة قطاعات الجيش ووزارة الدفاع من كافة العناصر المرتبطة بذلك التنظيم الإرهابي.