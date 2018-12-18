الجيش التركي يرسل قوات خاصة وآليات عسكرية تركية باتجاه كيليس

توجهت، الثلاثاء، القوات الخاصة التركية والآليات العسكرية التي أرسلت في وقت سابق إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا، باتجاه ولاية كيليس، في إطار التعزيزات العسكرية المتدفقة للجيش التركي إلى الحدود مع سوريا.

وبدأت الأرتال العسكرية التي تضم قوات خاصة، بالاتجاه إلى كيليس عبر الطريق البري الواصل بين كليس وقضاء "خاصه".

من جهة أخرى وصل رتل عسكري آخر إلى هطاي، يضم ناقلات جنود مدرعة، في إطار التعزيزات العسكرية الجارية.

وتأتي التعزيزات الأخيرة بالتزامن مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتطهير منطقة شرق الفرات في سوريا، من منظمة "بي كا كا" الإرهابية الانفصالية.