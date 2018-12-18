توقيع مذكرة تعاون في الصناعات العسكرية تمهيداً لبيع الفلبين طائرات "أتاك" التركية

وقعت تركيا والفلبين على مذكرة تعاون في مجال الصناعات العسكرية، تمهد الطريق لبيع مروحيات تركية من طراز "أتاك" إلى الفلبين.

ووقع على المذكرة الأمين العام لوزارة الدفاع الفلبينية، دلفين لورينزانا، ورئيس الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، في قاعدة فيلامور الجوية الفلبينية.

وقال دمير في تصريحاته عقب حفل التوقيع، إن المذكرة تمهد التعاون العسكري بين البلدين، وبيع منتجات دفاعية بين الجانبين.

وأضاف دمير "لدينا العديد من المشاريع، جاري العمل عليها بين البلدين، وفي السابق كنا نُصدر المسدسات والذخائر، وأجهزة الرؤية الليلية للجانب الفلبيني ولا تزال مبيعاتنا متواصلة".

وأردف "هناك مروحيات أتاك وطائرات بدون طيار وسفن حربية وقوارب عسكرية مدرجة على أجندتنا للبيع".

وأشار دمير إلى أنّ العلاقات التي تم تأسيسها مع الفلبينيين تستند على ركيزتين هي التعاون التكنولوجي وتنمية القدرات المحلية.

ولفت إلى أنّ سياسات الصناعات الدفاعية التي تقوم بها تركيا تثير الاهتمام، قائلاً: "هذه الدول تريد أن تعلم النموذج الذي اتبعته تركيا وكيف أصبحت ما هي عليه الآن".

وأشار دمير إلى أنهم تلقوا طلبا لطائرات "أتاك" قائلاً: "العدد الذي جاءنا أقل من 10 بقليل. وثمة خيار أن يرتفع العدد إلى أكثر من 10 طائرات".

في وقت سابق من العام الجاري، وقّعت شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية اتفاقية مع وزارة الدفاع الباكستانية تنص على تزويد باكستان بـ30 مروحية استطلاع تكتيكي من طراز "أتاك T129" وهي أكبر صفقة في تاريخ الجمهورية التركية في مجال الصناعات الدفاعية حتى الآن.