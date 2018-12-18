حديث تركيا.. تعذيب ببغاء والقبض على الفاعل!

في حادثة لقيت رواجا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، نقلت فرق أمنية طائر ببغاء إلى المشفى، عقب تعرضه للعنف من جانب مقدم برنامج مسابقات على إحدى القنوات التلفزيونية، في إسطنبول.

المذيع مراد أوزدمير تعامل بعنف مع الطائر، وهو من فصيلة "الببغاء الإفريقي الرمادي"، وحاول خنقه، في مقطع فيديو نشره على الإنترنت.

وأثار الفيديو سخط عموم الشعب التركي، ما دفع السلطات إلى التحرك وفتح تحقيق حول الواقعة ثم إلقاء القبض على أوزدمير.

ولم يتضح بعد إن كان أوزدمير في كامل وعيه عندما عذّب الببغاء، غير أنه لوحظ أنه كان يحاول ان يجعل الطائر يردد كلمات معينة، دون أن يستجيب الأخير.

وإثر إبلاغها بواقعة التعذيب، تدخلت قوات الأمن وقامت بنقل الببغاء إلى مديرية حماية الطبيعة والحدائق الوطنية، التي أودعت الطائر في مشفي "جراح باشا" للحيوانات في إسطنبول.

وعقب إخضاع الطائر للفحص والإشعة اللازمة، تبين وجود خلع في ركبة قدمه اليسرى إلى جانب بعض الأضرار في أنسجة رأسه.

ومن المتوقع أن يبقى الببغاء في المشفى لمدة بين 15 إلى 20 يوما، حتى مثوله للشفاء، بحسب مصادر طبية.