ابن عرس الأبيض المهدد بالانقراض يظهر في وسط الأناضول

كثيرة هي الحيوانات المهددة بالانقراض أو التي يعتقد أنها انقرضت، ويحدث من وقت لآخر أن يظهر حيوان من تلك الفصائل يعيد الأمل باستمرار نوعه؛

وهو ما حدث في قضاء أوفاجيك، بولاية طونجلي، شرقي تركيا، مؤخراً حيث رصد مواطن بعدسة هاتفه الجوال حيوان "ابن عرس" ذا فرو أبيض، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض.

وفي تصريح للأناضول، قال سيدار شان، 24 عاما، إنه لاحظ حيوانا ذا فرو أبيض أثناء تجوله مع أصدقائه، في وادي "مونزور"، فقام بتصويره بتلفونه المحمول.

وأضاف أنه بعد فحص المشاهد التي التقطها تبين له أن هذا الحيوان هو من فصيلة ابن عرس الخاضعة للحماية، لكونها مهددة بالانقراض.

وأوضح أنها المرة الأولى التي يشاهد فيها هذا الحيوان الذي يتحرك بسرعة، على ضفة نهر مونزور.

ولفت إلى أن ابن عرس يصعب رصده نظرا لاختبائه في وكره نهارا وخروجه للصيد ليلا.

واعتبر سيدار نفسه محظوظا لتمكنه من رصد هذا الحيوان المهدد بالانقراض في بيئته الطبيعية وتصويره.